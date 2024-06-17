'Трудно возвращаться': Лунин объяснил, кто виноват в пропущенных голах Украины от Румынии

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал поражение своей команды в стартовом матче Евро-2024 с Румынией (0:3) и три пропущенных мяча. И признался, что после столь неудачных поединков очень тяжело возвращаться.

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По словам голкипера мадридского "Реала", дебютный гол от Станчу из-за пределов штрафной на его совести. Выбивая мяч после передачи назад Николая Матвиенко, Лунин отдал его сопернику и сам начал голевую атаку на собственные ворота.

"Все все видели. Первый мяч – моя техническая ошибка, так получилось. Здесь нет никаких объяснений. Дальше, в моменте со вторым голом просто не было видно мяча, немного удачи. В эпизоде с третьим голом не разобрались. Это наши ошибки, надо это исправить и двигаться дальше", – сказал Андрей "Общественное Спорт".

Вратарю было трудно однозначно сказать, почему Украина, считавшаяся фаворитом матча с Румынией, так и не смогла переломить ход встречи.

"Не всегда удается ломать ход встречи. Все были заряжены. Все все прекрасно понимали, а подсказки были более тактичны, что изменить, в чем добавить, чтобы исправить ситуацию", – рассказал Лунин.

"Насколько трудно после таких игр возвращаться? допускать ошибки", – считает вратарь.

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