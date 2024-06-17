Что Ребров сказал команде в перерыве матча с Румынией и чего не хватило украинским футболистам, рассказал расстроенный Зинченко

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко, который в стартовом матче Евро-2024 против Румынии вышел на левом фланге обороны, с трудом нашел слова, чтобы прокомментировать разгромное поражение 0:3. Футболисту было очень стыдно, но он пообещал сделать все, чтобы в следующем поединке обрадовать своих болельщиков, и рассказал о словах Реброва в раздевалке.

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"Я не знаю, что говорить. Очень стыдно смотреть в глаза болельщикам, приехавшим сегодня нас поддержать. Хочется сказать только одно: в следующем матче мы сделаем все, чтобы снова порадовать украинцев. Потому что я только с поля, и в голове сейчас только одно: стыдно перед болельщиками", – сказал расстроенный Александр в трансляции Megogo.

"Я уверен, что все ребята понимают, что нам нужно делать в следующей игре – только побеждать, чтобы выйти из группы. Все мы понимали, что первый матч очень важен. Но, к сожалению, сегодня случилось то, что случилось", – отметил футболист.

Зинченко было трудно сказать, когда произошел тот переломный момент: "Всегда трудно пропускать первыми, но где-то нам чего-то не хватало. Возможно, больше агрессии впереди. Главный тренер нам скажет, что мы сделали неправильно, и я надеюсь, что в следующей игре мы сможем получить положительный результат".

Также футболист "Арсенала" рассказал, как после первого тайма, когда Украина проигрывала 0:1, Сергей Ребров пытался настроить своих подопечных.

"В перерыве главный тренер сказал, чтобы мы были агрессивнее именно впереди, потому что контроль мяча – это одно, но нам нужно создавать моменты. И, к сожалению, этого сегодня нам не хватало", – признался Зинченко.

Следующий матч на Евро-2024 Украина проведет в рамках второго тура против сборной Словакии. Поединок состоится в пятницу, 21 июня. Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

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