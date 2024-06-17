'11 мажорчиков': реакция соцсетей на разгром сборной Украины в матче с Румынией на Евро-2024

Сборная Украины по футболу проиграла команде Румынии в стартовом матче чемпионата Европы 2024 года, который проходит в Германии. Подопечные Сергей Реброва шокировали всю страну, проиграв одному из слабейших участников первенства, пропустив трижды – 0:3.

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Неудивительно, что фанаты в буквальном смысле разнесли игроков за игру. Футболистов сборной обвинили в том, что они действовали на поле без должного желания, в то время как румыны наоборот бились за свою страну и воспользовались ошибками соперника.

На странице СпортОбоза в социальной сети Facebook болельщики не стеснялись в выражениях в адрес своих соотечественников. Любители спорта отметили, что с такой игрой команде на турнире делать нечего.

"На этом чемпионате Европы с такой игрой нам делать нечего. Мы случайно туда попали", "Первый удар по воротам на 77 минуте, это какие-то треш! Такое ощущение, что вышли шапками забрасывать румын", "Проиграли заслуженно, что тут еще сказать", "Румыны играли, как реальные львы, бились за страну на каждом метре поля, каждую секунду. Наши играли как 11 мажорчиков, которые вышли попинать мячик где-нибудь на пляже", "А что тут комментировать? Пусть комментируют те, которые убрали Петракова и поставили "Реброва", "Это позор", – пишут в комментариях.

Отметим, что свой следующий матч украинцы проведут в пятницу, 21 июня. Соперником "сине-желтых" будет сборная Словакии.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский футбольный союз (УЕФА) принял решение о запрете российских флагов на матчах сборной Украины на ЧЕ-2024.

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