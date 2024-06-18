'Этого не произошло': капитан сборной Украины выступил с заявлением после поражения от Румынии на старте Евро-2024

Капитан сборной Украины по футболу Тарас Степаненко признал заслуженной победу Румынии в стартовом матче чемпионата Европы-2024. Один из наиболее опытных игроков "сине-желтых" отметил, что он и его партнеры в этом поединке не были похожи сами на себя.

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Об этом Степаненко заявил в комментарии официальному сайту Европейского футбольного союза (УЕФА). По словам футболиста донецкого "Шахтера", команда связывала большие ожидания со вторым таймом игры 17 июня, однако Румыния шокировала украинцев двумя быстрыми голами.

"Я очень разочарован нашей игрой. Сегодня мы не были похожи на себя. Румыния заслужила эту победу, а нам надо двигаться дальше. Впереди еще два матча. Надо проявить волю и изменить ситуацию. Я бы назвал гол Станчу голом Евро – это был очень хороший удар. Но, честно говоря, я был уверен, что во втором тайме мы заиграем агрессивнее, забьем и переломим ситуацию. К сожалению, этого не произошло", – сказал Степаненко.

Ранее форвард Роман Яремчук назвал одну из главных причин поражения от Румынии. Также игру прокомментировал вратарь Андрей Лунин, которого назвали худшим игроком матча.

Сразу после финального свистка украинские болельщики разнесли футболистов национальной сборной, обвинив их в отсутствии мотивации. Также к фанатам обратился Александр Зинченко.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал поражение от команды Румынии на старте Евро-2024.

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