'Очень тяжело': футболист сборной Украины высказался о поражении от Румынии на Евро-2024

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук считает заслуженным поражение команды от Румынии на старте чемпионата Европы по футболу 2024 года, который проходит в Германии. Футболист отметил, что "сине-желтым" не удалось воплотить в жизнь установку тренера Сергея Реброва.

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Об этом Яремчук заявил в комментарии официальному сайту Европейского футбольного союза (УЕФА). Форвард бельгийского "Генка" не смог дать объяснение провалу в поединке против одного из слабейших участников ЧЕ, а также пообещал, что команда выложится на 200% в игре со Словакией 21 июня.

"Счет на табло – 0:3. Мы были хуже соперника. Нам нет никаких оправданий. Мы сегодня не показали свою игру, не выполнили установку тренера. Румыны заслужено победили, а нам нужно хорошо поговорить в раздевалке и двигаться дальше. Очень тяжело что-то говорить после такого матча. А сказать на эмоциях что-то лишнее тоже не хочется. Мы сегодня проиграли. Румыны победили – поздравляю их с победой. Будем готовиться к следующим матчам. Мы должны показать там максимум. Нужно собраться и сделать правильные выводы", – сказал Яремчук.

Отметим, что после матча украинские болельщики разнесли футболистов национальной сборной, обвинив их в отсутствии мотивации. Также к фанатам обратился Александр Зинченко.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал поражение от команды Румынии на старте Евро-2024.

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