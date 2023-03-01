''Я за Путина. Хоть убейте'': скандальный футболист Дзюба унизился перед российским диктатором

Скандальный футболист московского "Локомотива" Артем Дзюба заявил о полной поддержке российского диктатора Владимира Путина на фоне войны в Украине. 34-летний бомбардир отметился полным набором штампов кремлевской пропаганды о традиционных ценностях.

Видео дня

Об этом Дзюба заявил в интервью журналисту Нобелю Арустамяну на YouTube-канале бывшего сотрудника пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Футболист, секс-видео с которым попало в сеть, добавил, что будет до конца верить в свою страну, позорно напавшую на Украину.

"Я верю в свою страну, я патриот своей страны, я люблю свою страну. История рассудит все глобально в дальнейшем. А сейчас я полностью за своего президента, за Путина, прям полностью, даже этого не скрываю. И верю, что все будет хорошо. Я такой, хоть убейте, до конца буду за свою страну. История уже потом рассудит, кто прав, кто неправ, а я до конца буду верить: мы за правое дело. Безумно счастлив, что в моей стране есть мужчина и женщина, папа и мама. Нету вот этого всего непонятного: "делайте аборты", гендерные принадлежности. Ценности – семья и любовь к детям. То, что массово происходит в мире, мне очень не нравится", – сказал Дзюба.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения России в Украины Виталий Миколенко записал гневное обращение к Дзюбе.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший голкипер "Динамо" Владивосток (выступает во Второй лиге чемпионата России) Давид Алексеев умер, выпав из окна. По слухам, 19-летний футболист испугался мобилизации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!