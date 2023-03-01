Бывший украинский футболист Александр Алиев прокомментировал интервью форварда московского "Локомотива" Артема Дзюбы, в котором тот восхищается Путиным. Алиев назвал российского футболиста "Дзюбодрочем" и пожелал ему испытать на себе все "прелести" ракетных атак.

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"Чтобы все те ракеты, которые будут лететь на Москву... Чтоб ты даже не успел спрятаться со своим путлером. Чтобы вы оба почувствовали, что такое война", – заявил экс-игрок сборной Украины на видео, которое разместил у себя в Instagram .

Алиев предложил Дзюбе отправиться на фронт в Украину.

"Скажи: "Я хочу воевать в п*дарастической армии России". И приезжай сюда, здесь недолго ты задержишься. И убьют тебя", – добавил Александр.

Также Алиев оставил послание болельщикам "Локомотива".

"Я знаю, что на меня много фанатов этого клуба подписаны. Хочу, чтобы вы знали, какой пи*арас играет в вашем клубе. Он этого не заслуживает. Удачи, Дзюбадроч", — подытожил украинец.

Ранее Алиев рассказал, что при встрече с президентом Владимиром Путиным постарается его убить.

До этого Саша признался, что стал получать множество угроз от россиян после того, как записался в территориальную оборону Киева для защиты страны от оккупантов из РФ.

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