Петраков прокомментировал победу Украины в отборе ЧМ-2022

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков остался очень доволен результатом матча с Финляндией. Встреча завершилась со счетом 1:2, что стало первой победой "желто-синих" в отборе ЧМ-2022.

Во время интервью во флеш-зоне Александр Васильевич признался, что всеми мыслями он уже во Львове, где 12 октября сыграет со сборной Боснии и Герцеговины.

"Эта победа ничего не будет стоить без успеха с Боснией. Сейчас у нас самый оптимальный состав, молодые ребята.. Вышел Корниенко, Булеца, Шапаренко... Они уже стучаться.. То, что Ярмоленко забил с правой ногой, это немного стало неожиданностью для меня. Он молодец, тянул команду, был лидером", – сказал Петраков в эфире телеканала "Футбол 1".

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Прокомментировал наставник и тот момент, когда финны сравняли счет

"Это самый нелогичный гол. Матвиенко расстроен. Он просо выбивал и попал в ногу. Играли с зеркальной командой. Я не считаю, что это был вертикальный футбол. Я люблю быстрый агрессивный футбол, и ребятам он нравится, но он очень энергозатратный и тяжелый. Ребята всю игру прессинговали и накрывали", – отметил тренер.

Петраков признался, что во время матча подбадривал Ярмоленко.

"Я видел, что его ударили по спине. Он сказал "Сколько смогу, протяну". Я его подбадривал как сына: "Андрюша, надо потерпеть! Еще немного". Что скажу футболистам в раздевалке? "Поздравляю всех. Забыли. Теперь Босния", – подытожил Петраков.

Напомним, что до этого все 5 матчей квалификации ЧМ-2022 были сыграны в ничью.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой пресс-конференции в Киеве Петраков возмутился реакцией журналистов и болельщиков.

В частности, 64-летний специалист заявил, что его якобы назвали подонком из-за невызова игрока на октябрьские матчи.

До этого в эфире "Великого футбола" Петраков рассказал о том, что Малиновский якобы отказался ехать с командой на товарищескую встречу с Чехией в сентябре.

После этого наставник "желто-синих" отказался от услуг футболиста.

Ранее сам Руслан прокомментировал конфликт с Александром Васильевичем обвинив тренера в том, что тот плел интриги за его спиной.

Из-за этого, общение с прессой перед игрой с Финляндией стало самым необычным в истории нашей сборной. Главный тренер за все время произнес всего 37 слов.