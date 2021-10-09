Украина добыла первую победу в отборе на ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу обыграла Финляндию в 7-м туре отбора на чемпионат мира. Встреча в Хельсинки на Олимпийском стадионе завершилась со счетом 1:2. Это стало первой победой в шести матчах квалификации ЧМ-2022: до этого все поединки наша сборная сыграла вничью.

OBOZREVATEL вел онлайн матча Финляндия – Украина.

Уже на 2-й минуте украинцы едва не привезли себе гол. После обрезки в центре поля лишь самоотверженная игра Пятова спасла команду от пропущенного мяча.

Ответ не заставил за собой ждать. Сперва Яремчук убежал в контратаку, а спустя минуту потрясающий удар Андрея Ярмоленко не оставил шансов Градецки - 0:1

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Даже пропустив гол финны размещались низко, практически не прессингуя наших футболистов.

Матч проходил на встречных курсах, когда то одна, то другая команда позиционным нападением пытались расшатать оборону соперника.

Как только Украина включала скорость и демонстрировала динамику при переходе из обороны в атаку, у суоми сразу возникали проблемы.

Подопечные Петракова смотрелись очень солидно, на каждый удар по своим воротам отвечая очень опасными выпадами. Несмотря на это финны сами активно прессинговали и убегали в атаку большими силами.

Гости спокойно доходили до штрафной Финляндии, но в завершающей фазе им очень не хватало точного удара.

Вместо этого "желто-синие" на 29-й минуте пропустили гол в ответ. После розыгрыша углового Похьянпало в упор расстреливал Пятова. Андрей успел среагировать, мяч заметался на пятачке, Матвиенко сильным ударом попытался вынести кожаный снаряд в поле, но попал в ногу Пукки – 1:1.

Ничейный счет держался всего 5 минут. Украина продолжила атаковать и на 34-й минуте организовала показательную атаку. Трехходовка Тымчик-Цыганков-Яремчук завершилась забитым мячом от форварда "Бенфики" - 1:2.

Украина очень качественно выходила из обороны в атаку. Сразу 4-5 исполнителей убегало в атаку, создавая огромные проблемы финнам. Лишь слабая реализация не позволяла команде из Украины вести с более крупным счетом.

В концовке тайма игра успокоилась, что было абсолютно на руку подопечным Петракова.

Второй тайм начался с обоюдоострых атак команд. Наши игроки раз за разом прорывали оборону, но никак не могли использовать эти возможности для прицельного удара.

Матч шел большей частью в центре поля в рваном ритме с нарушениями правил и ошибками со стороны футболистов обеих сборных.

Украина заметно потеряла в качестве контратак и уже не было таких разящих выпадов, которые "желто-синие" демонстрировали в дебюте.

Ближе к концовке встречи Финляндия придвинула игру к нашей штрафной, и несколько раз могла сравнять счет, но удачливее были украинцы.

До этого матча Украина и Финляндия на уровне футбольных сборных пересекались трижды. Два раза побеждали наши соотечественники. Еще одна игра завершилась вничью. Это был матч 2-го тура отбора на ЧМ-2022.

Тогда Украина вела в счете, но на 89-й минуте 89-й минуте Виталий Миколенко привез пенальти.

Свой следующий матч "желто-синие" проведут 12 октября во Львове против сборной Боснии и Герцеговины.