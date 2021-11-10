Петраков, который раньше критиковал Шевченко, отреагировал на его назначение тренером "Дженоа"
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков позитивно отреагировал на назначение Андрея Шевченко наставником итальянского "Дженоа". 64-летний специалист подчеркнул, что испытал гордость за соотечественника.
Об этом сам Петраков заявил на пресс-конференции перед спаррингом с Болгарией, который состоится в Одессе 11 ноября. Тренер "желто-синих" пожелал удачи Шевченко на его новом посту, несмотря на то, что ранее критиковал предшественника за игровой стиль сборной.
"Все команда желает Андрею Николаевичу всего наилучшего. Все игроки, тренерский штаб – мы очень все гордимся тем, что он возглавил клуб Серии А. Мы все желаем ему искренне успехов в Италии. И верим в него", – сказал Александр Васильевич.
Отметим, что 10 ноября "Дженоа" провел официальную презентацию Шевченко в качестве нового главного тренера. Экс-наставник сборной Украины во время общения с журналистами назвал свою главную цель в итальянском клубе на нынешний сезон.
"Наша цель – в следующем сезоне играть в Серии А. Я знаю только один путь, как ее можно достичь, – работать. Обещаю, что сделаю все, чтобы добиться этого результата", – приводит слова Шевченко TMW.
Как сообщал OBOZREVATEL, до этого Шевченко никогда не тренировал клубы, проработав пять лет в сборной Украины. За это время Андрей Николаевич вывел национальную команду в финальную часть чемпионата Европы-2020 с первого места в отборочной группе и дошел до исторического четвертьфинала континентального первенства.
1 августа Шевченко объявил о том, что его контракт со сборной закончился. По информации OBOZREVATEL, он не был продлен из-за финансовой составляющей.
Вместо него на пост тренера был назначен Александр Петраков. Шевченко созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что не хотел уходить из национальной команды и собирался пролонгировать соглашение.
Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий рассказал свою версию событий и раскрыл условия контракта, который был предложен Андрею Николаевичу.