Папарацци показали новую девушку Милевского. Фото

Известный в прошлом украинский футболист Артем Милевский засветился с новой подругой. 39-летний уроженец Минска похвастался интригующей фотографией у себя в Instagram.

На снимке Милевский сидит рядом с девушкой, нежно положив руку ей на обнаженную ногу.

Спустя некоторое время появилось объяснение этого снимка. Папарацци издания "Спорт-Экспресс" засняли пару в одном из киевских ресторанов. На фото видно, что избранница Артема - блондинка.

Отметим, что за несколько дней до этого Милевский высказывался о своей жизни, признавшись, что он одинок.