'Прилично покошмарили'. К Милевскому пришли с обыском, выломав дверь. Видео

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский признался, что к нему с обысками пришли правоохранительные органы. У себя в Telegram-канале 39-летний уроженец Минска выложил несколько кадров из своего дома, где видно сотрудников департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

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Комментируя случившееся, Артем написал, что его "прилично покошмарили".

"Убили нервные клетки... В связи с тайной следствия Нацполиция запретила выкладывать полное видео обыска", – подписал фото Артем.

Также экс-футболист разместил видео, где рассказывает, что силовики выбили у него стеклянную дверь.

Позже Милевский записал "кружочек", попросив всех своих поклонников не переживать, но при этом отказавшись раскрывать причину, по которой прошел обыск.

"Кофейка выпил, немножко подуспокоился. Ребята, мы там монтируем эти видео, потому что не все можно выставлять, что было. Мы потихонечку занимаемся – дальше будет больше инфы по поводу этих масок. Но все в порядке, не переживайте", – сказал Артем.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 декабря прошлого года Милевский на платформе Twich провел праздничный стрим с EAFC 24, во время которого коснулся и национального вопроса. Бывший спортсмен заявил, что не считает особо важным сейчас говорить на украинском языке.

Напомним, что Милевский проходил лечение от алкоголизма в одной из столичных клиник, после чего закодировался. Кроме того, экс-нападающий сборной Украины во время прохождения реабилитации сбросил почти 20 кг.

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