'Состояние очень тяжелое': Алиев сообщил о госпитализации Милевского

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский будет проходить лечение от алкогольной зависимости. Друзья 38-летнего уроженца Минска все же уговорили его лечь в больницу, где он находится уже на протяжении нескольких дней.

Об этом в своем обращении к болельщикам заявил бывший партнер Милевского по "Динамо" и национальной команде Александр Алиев. По его словам, он регулярно посещает Артема и будет дальше информировать фанатов о лечении экс-форварда, все расходы на которое взял на себя Игорь Суркис.

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"Хочу прояснить ситуацию по Теме Милевскому. Слава богу, удалось положить его в больницу. Он уже на протяжении пяти дней там. Состояние, конечно, очень тяжелое. Но ничего, врачи борются. Хочу выразить огромную благодарность киевскому "Динамо" и Игорю Суркису, который полностью взял все расходы на себя. О ситуации буду вам сообщать. Я к нему езжу, посещаю в больнице", – сказал Алиев.

Напомним, ранее в сети появилось новое видео с Милевским, после чего болельщики призвали друзей Артема спасать ему жизнь. Ранее Милевский отреагировал на войну в Украине и послал российских оккупантов за военным кораблем, отметив, что наша страна будет стоять до конца.

Как сообщал OBOZREVATEL, футбольный агент Александр Панков рассказал о том, что сильно переживает из-за ситуации вокруг Артема Милевского.

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