Милевский впервые сел в общественный транспорт в Киеве и был поражен увиденным. Видео

Знаменитый в прошлом украинский футболист Артем Милевский открыл для себя общественный транспорт. 39-летний экс-динамовец у себя в соцсетях выложил видео, где он сидит в автобусе где-то в Киеве.

В небольшом ролике Артем признается, что его поразили современные технологии, благодаря которым он может оплатить проезд с помощу смартфона.

"Короче, ну я чайник конечно. Уже можно, оказывается, по телефону оплатить поездку в автобусе, а я чайник, поперся к водителю за билетом. Вот сижу и думаю: узнает меня кто-то или нет", - сказал Милевский.

Ранее Артем Милевский и Евгений Селезнев побывали на фронте. Игроки посетили 79-ю отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду и сделали несколько фотографий с воинами, которые защищают нашу Родину от российских оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре минувшего года в сети появилось видео с Милевским, которое шокировало болельщиков.

Они потребовали от друзей срочно спасать футболиста. Позже стало известно о его госпитализации. За время лечения Артем закодировался и сбросил 20 килограммов.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе к Артему Милевскому пришли с обыском сотрудники департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

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