Милевский 'отправился' на фронт с Россией. Фотофакт

Знаменитые украинские футболисты Артем Милевский и Евгений Селезнев побывали на фронте. Игроки посетили 79-ю отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду и сделали несколько фотографий с воинами, которые защищают нашу Родину от российских оккупантов.

Фотоотчет Милевский и Селезнев выложили в Instagram. На снимке оба спортсмена в касках и бронежилетах.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре минувшего года в сети появилось видео с Милевским, которое шокировало болельщиков.

Они потребовали от друзей срочно спасать футболиста. Позже стало известно о его госпитализации. За время лечения Артем закодировался и сбросил 20 килограммов.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе к Артему Милевскому пришли с обыском сотрудники департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

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