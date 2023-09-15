'Миля, Миля, что с тобой стало?' Внешний вид Милевского поверг в шок болельщиков. Они призвали спасать жизнь экс-динамовца

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский шокировал болельщиков своим внешним видом. Экс-нападающий снял ролик, в котором объявил розыгрыш футболки и мяча со своими автографом, вырученные средства от которого пойдут на помощь пострадавшим от военной агрессии.

На видео, опубликованном в социальной сети Instagram, Милевский расписывается на экипировке и позирует с ней. Фанатов привлекло внимание поведение бывшего спортсмена в кадре и его вид, который сильно расстроил болельщиков. Они заподозрили Артема в злоупотреблении алкоголем и призвали его друзей срочно отправить экс-динамовца на реабилитацию.

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"Тема, возьми себя в руки, мужик. Нах*ра такое делать с собой?", "Столько друзей, неужели всем нах*й плевать? Потом на могиле будете стоять и говорит, какой он был", "Сделайте, пожалуйста, еще одно доброе дело, положите Артема в рехаб, спасите ему жизнь!", "Тема, ты был кумиром многих и останься им. Переставай отдыхать", "Миля, Миля, что с тобой стало?", "Тема, какой ты был красивый парень и сейчас что... Возьми себя в руки", "Помогите Миле, человек уходит от нас", "Для чего снимать человека в таком состоянии?" – пишут в комментариях.

Ранее Милевский отреагировал на войну в Украине и послал российских оккупантов за военным кораблем, отметив, что наша страна будет стоять до конца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Роман Бебех рассказал, что Милевский очень тяжело переживает окончание карьеры и одиночество. 3-го марта минувшего года Милевский выложил видео со слезами на глазах со столичного паркинга, показав, как прячется от войны в Украине.

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