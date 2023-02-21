''От Украины идет серьезная агрессия'': драка ''Шинника'' и ''Миная'' вызвала возмущение экс-тренера ''Зенита''

Бывший тренер санкт-петербургского "Зенита" Борис Рапопорт обвинил украинцев в агрессии по отношению к россиянам. Экс-вратарь ленинградского "Динамо" возмутился массовой дракой футболистов ярославского "Шинника" и ужгородского "Миная" на тренировочных сборах в Турции, обвинив во всем наших соотечественников.

Видео дня

Об этом Рапопорт заявил в интервью телеканалу 360°. Он повторил нарративы кремлевской пропаганды о том, что спорт должен оставаться вне политики. Бывший наставник "Зенит" позорно смолчал о войне, которую ее страна развернула против украинского народа.

"Очень серьезная агрессия идет со стороны Украины, потому что вся политическая ситуация нагнетается и переносится на спорт. Я удивляюсь, что те же украинские спортсмены так себя начинают вести. Для меня это, честно говоря, удивительно, потому что они должны понимать, что в спорте надо побеждать на спортивных аренах. И только там. Все остальное уже не касается спорта. Очень жаль, что сейчас мы отлучены от большого спорта, особенно это касается футбола. Жаль, что мы не играем в европейских турнирах", – сказал Рапопорт.

Ранее тренер "Шинника" Вадим Евсеев заявил, что гордится своими избитыми подопечными. Также было опубликовано первое видео драки футболистов "Миная" и "Шинника". В украинском клубе выступили с официальным заявлением по драке игроков с ярославцами. Защитник российского клуба Даниил Петрунин заявил, что игроки закарпатцев угрожали ему убийством.

Так называемый губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о правильности действий своих соотечественников, которые "дали отпор" соперникам. В свою очередь нападающий закарпатцев Даниил Колесник рассказал, что игроки "Шинника" требовали говорить "на нормальном русском языке".

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство ярославского "Шинника" назвало виновных в драке футболистов команды с игроками "Миная". Бывший чемпион мира в супертяжелом весе и Z-патриот Николай Валуев назвал потасовку сознательной провокацией с целью продления недопуска российских спортсменов к международным соревнованиям. А украинский боксер Тарас Шелестюк предложил футболистам "Миная" тренировки по боевым искусствам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!