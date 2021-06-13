Опубликованы первые слова Эриксена после остановки сердца в матче Евро-2020

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд подробно рассказал о том, как обстоят дела у лидера его команды Кристиана Эриксена после того, как у него остановилось сердце в матче против Финляндии на Евро-2020. Наставник пересказал из разговор с игроком по видеосвязи из госпиталя.

Эриксена больше волновало состояние товарищей по команде, чем его собственное.

"Мы все говорили с ним сегодня утром по видеозвонку, и мы видели его улыбку на экране. А затем он говорит: "Как дела? Я думаю, что вы чуствуете себя хуже. чем я. Я вот чувствую, что сейчас мне нужно выйти на тренировку", – цитирует Хьюлманда rpp.pe.

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Тренер признался, что эти слова полузащитника миланского "Интера" являются "типичным" для футболиста: "Думай о других, а не о себе".

"Кристиан хочет, чтобы мы продолжали играть, поэтому мы будем это делать. Мы будем играть за Кристиана", – сказал Хьюлманд.

Тренер датчан сказал, что они попытаются "вернуться в норму" и возобновить тренировки в понедельник, но понимает, что некоторым игрокам будет сложнее, чем другим, хотя всем оказывается психологическая помощь.

"Кристиан в надежных руках, наша задача - поднять настроение игрокам и подготовить их к четвергу (к игре 2-го тура против Бельгии)", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач сборной Дании Мортен Бесен в подробностях описал события в конце первого тайма матча с Финляндией (0:1), когда случилась трагедия с Кристианом.

Профессор спортивной кардиологии Санджай Шарма, который работал с Эриксеном в лондонском "Тоттенхэме", озвучил печальный прогноз по будущему футболисту.

Кристиан в прошлом сезоне сыграл в 34 матчах за итальянских "Интер" во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами.

Контракт с итальянским грандом рассчитан до лета 2024-го, а трансферная стоимость хавбека оценивается примерно в 40 миллионов евро.

Напомним, что на Евро-2020 Дания играет в группе А вместе с Финляндией, Бельгией и Россией.

Матч Бельгия – Россия завершился со счетом 3:0. В этой игре россияне установили исторический антирекорд. Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".