У лидера сборной Дании остановилось сердце в матче Евро-2020: появилось видео момента

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен внезапно потерял сознание на матче 1-го тура чемпионата Европы против команды Финляндии. Инцидент произошел в конце первого тайма.

На 45-й минуте 29-летний хавбек зашатался после чего упал как подкошенный на поле лицом в газон. Этот момент попал в телеэфир.

Позже диктор на стадионе в Копенгагене объявил, что пострадавший находится в госпитале. Его состояние стабилизировалось.

Видео дня

Напомним, что Кристиан является атакующим полузащитником итальянского клуба "Интернационале".

Ранее выступал за молодёжный состав датского "Оденсе", а также за "Аякс" и "Тоттенхэм Хотспур".

Четырежды (2013, 2014, 2015, 2018) признавался лучшим футболистом года в Дании.

Его жена — Сабрина Квист Йенсен. Есть сын Альфред, ещё один ребёнок родился в декабре 2020 года.