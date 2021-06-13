Сборная России установила исторический антирекорд чемпионатов Европы

Проигрыш сборной России по футболу от Бельгии в 1-м туре Евро-2020, стал самым крупным поражением команды игравшей на своем поле в истории чемпионатов Европы, пишет статистический портал Gracenote Live. Игра Россия – Бельгия в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 0:3.

Подопечные Черчесова выглядели абсолютно бессильно против бельгийских "дьяволов" и пропустили три безответных мяча.

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На 10-й минуте после ошибки Семенова ворота Шунина распечатал Ромелу Лукаку. Спустя 20 минут Менье удвоил преимущество, воспользовавшись неудачной игрой голкипера.

Жирную точку поставил все тот же Лукаку, на последних минутах убежав в контратаку.

Напомним, что Россия и Бельгия играют в группе B вместе с Финляндией и Данией.

Во втором туре 16 июня россиянам предстоит сразиться с Финляндией (16:00).