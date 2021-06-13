Сборная России установила исторический антирекорд чемпионатов Европы

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
7,6 т.
Сборная России по футболу

Проигрыш сборной России по футболу от Бельгии в 1-м туре Евро-2020, стал самым крупным поражением команды игравшей на своем поле в истории чемпионатов Европы, пишет статистический портал Gracenote Live. Игра Россия – Бельгия в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 0:3.

Россия установила антирекорд

Подопечные Черчесова выглядели абсолютно бессильно против бельгийских "дьяволов" и пропустили три безответных мяча.

Янник Карраско (в красном)
Видео дня

На 10-й минуте после ошибки Семенова ворота Шунина распечатал Ромелу Лукаку. Спустя 20 минут Менье удвоил преимущество, воспользовавшись неудачной игрой голкипера.

Станислав Черчесов

Жирную точку поставил все тот же Лукаку, на последних минутах убежав в контратаку.

Ромелу Лукаку (в красном)
Ромелу Лукаку (в красном)
Болельщики стебутся над футболистами
Команде не могут простить поражение

Напомним, что Россия и Бельгия играют в группе B вместе с Финляндией и Данией.

Расписание группового этапа Евро-2020.
Группы Евро-200.

Во втором туре 16 июня россиянам предстоит сразиться с Финляндией (16:00).

Календарь плей-офф Евро-2020.
РоссияЕвро-2020сборная России по футболу