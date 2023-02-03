Официально: стала известна дата боя Усик – Фьюри

Поединок между украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО) и британцем Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится 29 апреля. При этом до конца будущей недели стороны определятся с местом проведения исторического боя.

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Об этом в интервью talkSport рассказал один из промоутеров Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, Фрэнк Уоррен. Он официально подтвердил сообщения СМИ о дате боя, а также назвал два варианта с локацией, переговоры о которых сейчас ведутся.

"Бой на 100% пройдет в последнюю субботу апреля. Где это произойдет, я думаю, будет определено в течение следующих шести или семи дней максимум. Если мы не сможем сделать то, о чем нас просят, с Тайсоном и Усиком в Саудовской Аравии, то бой состоится в Великобритании. Но мы не так уж далеки от того, к чему нам нужно прийти, в переговорах с саудитами", – рассказал Уоррен.

Отметим, что по данным СМИ, Усик уже подписал свою часть контракта на поединок. Ранее Тайсон записал видео, в котором пообещал уничтожить Усика, и назвал его кроликом. В свою очередь, отец британца Джон Фьюри высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис.

До этого Александр ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Тайсоном Фьюри последним в карьере. Кроме того, украинский боксер признал, что на его победу в поединке ставят немногие, что, напротив, придает дополнительную мотивацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри грозно обратился к Александру Усику, назвав его сосунком, а также нашел ему замену на случай срыва боя. В свою очередь, американец Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) затруднился с прогнозом на поединок.

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