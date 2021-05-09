Объявлено, сколько зрителей пустят на финал Кубка Украины по футболу

30-й финал Кубка Украины по футболу между "Динамо" (Киев) и "Зарей" (Луганск) пройдет со зрителями, сообщает пресс-служба УАФ.

Решением онлайн-заседания оперативного штаба Тернополя, во время которого были обсуждены состояние заболеваемости COVID-19 и вопросы карантина, было принято решение разрешить посещение матча болельщиками не более 20% от общего числа посадочных мест.

Выделенные билеты будут в равной степени распределены между обеими командами.

Отметим, что поединок состоится на Тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича 13 мая. Вместимость арены 15150 человек. Начало игры в 19:00. Номинальным хозяином будет "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале "Динамо", обыграло "Агробизнес" (3:0) из города Волочиск Хмельницкой области, а "Заря" в серии пенальти одолела "Александрию".

Напомним, что в четвертьфинале "Динамо" обыграло "Колос" в серии пенальти, "Шахтер" сенсационно уступил "Агробизнесу", "Заря" в скандальном поединке одолела "Верес", а "Александрия" прошла "Днепр-1".