Новости спорта 9 июня: Путин назвал форму сборной Украины пренебрежением к крымчанам

Президент России Владимир Путин выразил мнение по поводу формы сборной Украины по футболу на Евро-2020, а российскому комментатору Нобелю Арустамяну отказали в аккредитации на турнир.

Кроме того, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как команда разместилась на базе в Бухаресте.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 9 июня. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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