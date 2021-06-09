Украинcкий боксер Хижняк выиграл квалификацию к ОИ, побив в финале предателя Украины и чемпиона мира из Крыма. Видео

Знаменитый украинский боксер Александр Хижняк стал победителем квалификационного олимпийского турнира в Париже. Наш соотечественник в финале разобрался с первым сеянным – чемпионом мира-2019 россиянином Глебом Бакши.

25-летний Хижняк победил крымчанина, который ранее отказался от украинского гражданства и получил российский паспорт, раздельным решением судей. Три арбитра зафиксировали счет в пользу украинца с одинаковыми 30-27, еще один увидел преимущество полтавчанина 29-28, а один из рефери отдал победу россиянину 28-29.

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Наш боксер доминировал на ринге на протяжении всех трех раундов. Хижняк постоянно старался наносить удары. В концовке второй трехминутки украинец потряс соперника левым боковым, но тот сумел продержаться до конца боя.

Отметим, что Хижняк на квалификационном турнире в Париже добыл лицензию на Игры в Токио, где выступит в средней весовой категории. Ожидается, что после Олимпиады Александр перейдет в профессионалы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский супертяж Александр Усик, вероятнее всего, в своем следующем бою подерется с британским чемпионом Энтони Джошуа. Как рассказал промоутер Эдди Хирн, стороны близки к подписанию контракта на шоу.

В то же время Хирн выразил возмущение тем, что Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой Усик – Джошуа. Представитель Джошуа пожаловался на то, что его подопечного постоянно заставляют проводить обязательные защиты поясов.

Он также выразил мнение о том, что для Энтони нет смысла удерживать все титулы и назвал боксеров, которые могут заменить Усика в ближайшем поединке чемпиона.