Фанаты освистали футболистов сборной Ирландии, вставших на колено перед матчем. Видео

Венгерские болельщики освистали футболистов сборной Ирландии, вставших на колено в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни черных важны" – Ред.). Инцидент произошел перед товарищеским противостоянием (0:0) между командами, который прошел в Будапеште.

Перед стартовым свистком гости всем составом преклонили колено, в то время как их соперники остались стоять. Как только фанаты увидели этот жест, то сразу же начали активно выражать свое недовольство. Свист с трибун был слышен до тех пор, пока главный арбитр не дал сигнал о начале встречи.

Венгерские футболисты по-своему поддержали движение против расизма. Они указывали на надпись "Respect" ("Уважение" – Ред.) на своей форме.

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После окончания поединка, зрители которого так и не стали свидетелями голов, главный тренер британцев Стивен Келли раскритиковал местных болельщиков и назвал их поведение "недопустимым". По его словам, этот инцидент может ударить по имиджу Венгрии как хозяйки Евро-2020.

Ранее Федерация футбола страны объявила о том, что игроки сборной не будут преклонять колено перед поединками Евро-2020 и другими матчами.

Напомним, что на чемпионате Европы венгерцы попали в "группу смерти". Ее соперниками по квартету F являются Франция, Германия и Португалия.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины начнет свой путь на турнире поединком против Нидерландов, который состоится 13 июня. Стали известны расписание трансляций и котировки букмекеров на этот матч.