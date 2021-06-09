Португальский гранд официально продал футболиста в "Шахтер"

Лиссабонская "Бенфика" объявила о том, что ее фланговый полузащитник Педриньо станет игроком "Шахтера" в случае успешного прохождения медосмотра и подписания контракта с "горняками". Донецкий клуб выкупил 100% прав на бразильского футболиста.

Как сообщается на официальном сайте "орлов", украинская команда договорилась о трансфере Педриньо за 18 миллионов евро. Детали его соглашения с "Шахтером" не уточняются.

Отметим, что бразилец перешел в "Бенфику" летом 2020 года из "Коринтианса". Тогда португальский гранд также заплатил за него 18 миллионов евро.

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Несмотря на высокие ожидания, полузащитник не сумел стать ключевым игроком команды. Он принял участие в 31 матче лиссабонцев во всех турнирах, проводя на поле в среднем 35 минут. Педриньо записал на свой счет 1 гол и 4 результативных передачи.

Отметим, что бразилец должен стать первым новичком команды при новом тренере Роберто Де Дзерби. Итальянский специалист возглавил донецкий клуб после того, как этот пост покинул португалец Луиш Каштру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с должности вице-президента "Шахтера" ушел Борис Колесников. Он провел на ней 20 лет.