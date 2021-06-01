Новости спорта 31 мая: игрок 'Динамо' отказался играть за Украину, Костюк сотворила сенсацию на Roland Garros

Футболист киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили отказался играть за сборную Украины, а теннисистка Марта Костюк сотворила сенсацию на Roland Garros.

Кроме того, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал команду, с которой не хотел бы встретиться на Евро-2020.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 31 мая. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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