Новости спорта 31 мая: игрок "Динамо" отказался играть за Украину, Костюк сотворила сенсацию на Roland Garros
Футболист киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили отказался играть за сборную Украины, а теннисистка Марта Костюк сотворила сенсацию на Roland Garros.
Кроме того, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал команду, с которой не хотел бы встретиться на Евро-2020.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 31 мая. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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