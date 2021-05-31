Украинка Костюк сотворила сенсацию на старте Roland Garros

Украинская теннисистка Марта Костюк (№81 в рейтинге WTA) одержала сенсационную победу над бывшей первой ракеткой мира Гарбинье Мугурусой (№13) в первом раунде Roland Garros. Наша соотечественница победила со счетом 2:0 (6:1, 6:4).

Испанская спортсменка, коэффициент на победу которой до начала противостояния составлял 1,22, в первом сете неудачно выступила на своей подаче, отдав украинке два гейма, и разгромно проиграла партию. Костюк допускала меньше ошибок (10 против 14) и чаще заканчивала розыгрыши ударами на вылет (7 против 4).

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Мугуруса взяла медицинский таймаут и после некоторой паузы все же решила, что сможет продолжать матч. Было видно, что передвижение по корту доставляет ей определенные неприятности. Соперница нашей соотечественницы начала допускать промахи еще чаще (26 невынужденных ошибок против 14), позволила Марте отыграться со счета 1:3 и довести дело до одной из главных побед в карьере.

Во втором раунде Костюк встретится с китаянкой Сайсай Чжен (№57).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее другая украинка Ангелина Калинина преподнесла еще одну сенсацию на старте Roland Garros. Она оказалась сильнее бывшей первой ракетки мира Анжелики Кербер.