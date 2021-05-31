Футболист "Динамо" отказался играть за сборную Украины и сменил гражданство

Футболист киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили отказался выступать за сборную Украины. Чемпион мира U-20 в составе "желто-синих" принял гражданство Грузии и будет защищать цвета этой страны.

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Грузии. "Я всегда хотел играть за сборную Грузии, мои родители и члены семьи много говорили со мной об этом. Прежде всего, я должен играть на высоком уровне, чтобы меня вызвали в сборную, это моя цель. Я обещаю грузинским болельщикам одно: выходя на поле в футболке сборной Грузии, я все время буду работать ради успеха команды", – прокомментировал Цитаишвили свое решение.

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20-летний полузащитник является воспитанником детской академии киевского "Динамо". Дебютировал за первую команду 9 мая 2018 года, выйдя на замену в финале Кубка Украины против "Шахтера".

Вторую половину минувшего сезона Цитаишвили провел в составе полтавской "Ворсклы" на правах аренды. За команду Виталия Косовского он отыграл всего четыре матча, в которых забил один мяч. В начале марта футболист получил травму, из-за которой пропустил остаток чемпионата.

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский защитник "Галатасарая" Маркао, которым интересуется киевское "Динамо", может оказаться в донецком "Шахтере". По данным СМИ, в услугах игрока заинтересован новый тренер "горняков" Роберто Де Дзерби.