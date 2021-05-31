"Барселона" объявила о трансфере звезды "Манчестер Сити"

"Барселона" объявила о трансфере звездного нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. Контракт легенды "горожан" с "сине-гранатовыми" рассчитан до конца июня 2023 года.

Как сообщается на официальном сайте каталонцев, футболист присоединится к команде 1 июля, когда станет свободным агентом. В его соглашении с "Барселоной" прописана сумма отступных, которая составляет 100 миллионов евро.

Агуэро перебрался в Европу из родного чемпионата в 2006 году, став игроком "Атлетико". После пяти лет в Мадриде аргентинец перешел в "Манчестер Сити" за 40 млн евро.

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Он отыграл 10 сезонов за "горожан", заслужив за это время статус легенды. Наиболее памятный момент в его манчестерской карьере случился в 2012 году, когда Серхио принес "Сити" первое чемпионство за время существования английской Премьер-лиги, первый сезон которой состоялся в 1992/93 годах (гол №1 в видео, приведенном ниже).

Всего за "МанСити" Агуэро провел 390 матчей, забил 260 голов, отдал 74 результативные передачи и выиграл 15 трофеев – пять титулов АПЛ, 1 Кубок, 6 Кубков лиги и 3 Суперкубка Англии.

Как сообщал OBOZREVATEL, аргентинец не сумел помочь "горожанам" победить "Челси" в финале Лиги чемпионов. Матч в Порту закончился триумфом лондонцев. А украинец Зинченко был признан лучшим игроком "Сити" в проигранном поединке.