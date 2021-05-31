"Переход" игрока "Динамо" в "Челси": СМИ рассказали о запросах Суркиса и планах Луческу

Защитник "Динамо" Илья Забарный с большой долей вероятности останется в клубе как минимум до окончания Евро-2020. В услугах 18-летнего футболиста якобы заинтересован "Челси", который готов заплатить за нашего соотечественника 12 миллионов евро.

Telegram-канал "Динамо Киев Inside" назвал эту информацию "вбросом" и отметил, что руководство киевлян не получало ни одного достойного предложения по кому-либо из своих игроков. Планируется, что эти вопросы будут обсуждаться уже после чемпионата Европы, который состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Сообщается, что президент "Динамо" Игорь Суркис не собирается начинать переговоры по Забарному, пока за него не предложат как минимум 20 миллионов евро. Кроме того, владелец киевского клуба хочет заработать от будущей перепродажи своего 18-летнего воспитанника.

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Также отмечается, что наставник столичной команды Мирча Луческу не собирается отпускать своего подопечного. Румынский специалист планирует помочь Забарному дорасти до уровня топ-клуба, как это было с Дмитрием Чигринским (украинец выступал за "Барселону").

В нынешнем сезоне защитник провел 36 матчей за "Динамо" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник киевлян Георгий Цитаишвили отказался выступать за сборную Украины по футболу, сделав выбор в пользу Грузии.