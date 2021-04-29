Новости спорта 28 апреля: Зинченко отдал голевую в полуфинале ЛЧ, СМИ узнали бонус Луческу в 'Динамо'

Украинец Александр Зинченко отметился голевым пасом в полуфинале Лиги чемпионов, а менеджер Дерека Чисоры рассказал о признании команды Александра Усика.

Кроме того, СМИ стало известно, сколько получил Мирча Луческу за чемпионство "Динамо".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 28 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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