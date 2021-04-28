Луческу рассказал, как отомстил футболистам "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал, что не сдержал эмоций в раздевалке клуба после победы в чемпионате.

По словам румынского наставника, он отомстил своим футболистам за то, что на него вылили шампанское на стадионе во время празднований.

По завершению игры с "Ингульцом" 28-летний Виталий Буяльский, один из лидеров команды, поймал появившегося рядом с ним на дорожке НСК "Олимпийский" Луческу и облил его шампанским.

"Я такого конечно не ожидал. Но я отомстил им. Я искупал их в шампанском в раздевалке", – пошутил тренер в интервью GSP.

Как сообщал OBOZREVATEL, "бело-синие" в матче 23-го тура в Премьер-лиге разгромили "Ингулец" (5:0) и спустя 5 лет в 16-й раз в своей истории стали чемпионами Украины.

После игры президент "Динамо" Игорь Суркис пришел к команде в раздевалку, чтобы поздравить своих футболистов.

Отметим, что Луческу стал первым специалистом, который выиграл чемпионат Украины, как в качестве наставника "Шахтера", так и "Динамо".

Для киевлян этот трофей стал 37-м за время независимости нашей страны. В активе столичной команды 16 чемпионств, 12 Кубков Украины и 9 Суперкубков.