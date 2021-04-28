Экс-чемпион мира рассказал, почему Усик не добьется успехов в супертяжах

Бывший чемпион мира в суперсреднем весе Роберт Штиглиц считает, что небольшой вес Александра Усика (18-0, 13 КО) станет его главным недостатком в супертяжелом дивизионе.

По мнению 39-летнего немца, это может быть критично в важных боях и не позволит украинцу добиться больших успехов.

"По моему мнению Александр весит очень мало для супертяжеловеса. Школа – это пять с плюсом, у него хорошая команда. Но в важных боях ему, возможно, не будет хватать этих некоторых килограммов. Поэтому добьется ли он в супертяжах какой-то вершины? Мне тяжело сказать. Я желаю ему этого, но дойдет ли он до этого пункта – я не знаю, мне очень тяжело сказать. Мне как-то в это не верится, скажем так", – сказал Штиглиц в эфире Youtub-канала USACHEV TV

Как сообщил OBOZREVATEL, ранее бывший соперник Александра Усика Майкл Хантер (19-1-1, 13 КО) заявил, что у украинца не получится сделать себе имя в супертяжелом весе.