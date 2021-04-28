Судейская революция в украинском футболе: СМИ сообщили подробности

Судьи матчей украинской Премьер-лиги со следующего сезона будут обязаны отвечать на вопросы журналистов и объяснять свои решения после матчей.

Как сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside", ссылаясь на источники в Комитете арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ), рефери будут принимать участие во флеш-интервью на телеканалах, которые транслируют поединки УПЛ.

"Как нам стало известно из источников в Комитете Арбитров УАФ, начиная со следующего сезона в Регламент проведения соревнований вводится важнейшая новизна – главные арбитры матчей будут обязаны давать после матча флеш-интервью трансляторам по поводу поединка и принятых решений. Изменения в Регламент УПЛ разосланы клубам для рассмотрения. Как-то сложно представить себе, что по данному пункту у кого-либо возникнут возражения", – написано на канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее донецкий "Олимпик" высказывал недовольство ситуацией с судейством в УПЛ и предлагал другим клубам выразить коллективное недоверие главе Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

Эту инициативу поддержало "Динамо", пригрозив обращением в ФИФА и УЕФА.