Зинченко помог "МанСити" перевернуть матч и победить в полуфинале Лиги чемпионов
Английский "Манчестер Сити" в полуфинале Лиги чемпионов добыл волевую победу над ПСЖ. Поединок на парижском стадионе Парк-де-Пренс завершился со счетом 1:2.
Начало поединка изобиловала плотной борьбой, но без грубости. Главный рефери встречи Феликс Брых нечасто вмешивался в ход событий.
"Горожане" владели мячом, но без тотального доминирования. Неймар уже на 13-й минуте имел отличную возможность отрыть счет, однако с близкого расстояния не смог переиграть голкипера.
Однако спустя 2 минуты хозяева все таки забили заслуженный гол. Ди Мария отлично подал угловой, Маркиньос верно выбрал позицию и вогнал мяч в сетку.
Ближе к середине первой половины оба команды начали открываться и допускать ошибки, что способствовало обострению ситуаций на поле.
На 17-й минуте второго тайма Пеп Гвардиола выпустил украинца Александра Зинченко и тот спустя три минуты стал автором голевой передачи. Футболист сборной Украины покатил на де Брюйне, тот сделал навес в штрафную, Навас ожидал удара, однако мяч никого не задел и нырнул под самую штангу - 1:1.
Это стало переломным моментом. Французы занервничали и через 7 минут пропустили второй раз. Марез ударом со штрафного попал четко между игроков, стоявших в стенке, сделав счет 1:2.
На 77-й минуте Идрисса Гуйе устроил фирменное самоуничтожение ПСЖ, получив прямую красную карточку за жесткий удар сзади по ногам Илкая Гюндогана.
Оставшееся время прошло в нервной борьбе с большим количеством контактной борьбы, но забитых мячей телезрители больше не увидели.
Ответная игра пройдет через 6 дней в Манчестере.
ПСЖ Франция – "Манчестер Сити" Англия 1:2
Голы: 1:0 – 15 Маркиньос, 1:1 – 64 де Брюйне, 1:2 – 71 Марез.
ПСЖ – Навас, Кимпембе, Баккер, Маркиньос, Флоренци, Гуйе, Верратти, Паредес (Эррера, 83), Ди Мария (Данилу Перейра, 80), Мбаппе, Неймар.
Манчестер Сити – Эдерсон, Стоунз, Уокер, Рубен Диаш, Жоау Канселу (Зинченко, 61), Бернарду Силва, Гюндоган, Фоден, де Брюйне, Марез, Родри.
Предупреждения: Жоау Канселу (31), Паредес (70), Неймар (74), де Брюйне (86).
Удаление: Гуйе (77).
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне испанский "Реал" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сыграл вничью с английским "Челси". Поединок на мадридском стадионе "Альфредо ди Стефано" завершился со счетом 1:1.