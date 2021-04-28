Зинченко помог "МанСити" перевернуть матч и победить в полуфинале Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" в полуфинале Лиги чемпионов добыл волевую победу над ПСЖ. Поединок на парижском стадионе Парк-де-Пренс завершился со счетом 1:2.

Начало поединка изобиловала плотной борьбой, но без грубости. Главный рефери встречи Феликс Брых нечасто вмешивался в ход событий.

"Горожане" владели мячом, но без тотального доминирования. Неймар уже на 13-й минуте имел отличную возможность отрыть счет, однако с близкого расстояния не смог переиграть голкипера.

Однако спустя 2 минуты хозяева все таки забили заслуженный гол. Ди Мария отлично подал угловой, Маркиньос верно выбрал позицию и вогнал мяч в сетку.

Ближе к середине первой половины оба команды начали открываться и допускать ошибки, что способствовало обострению ситуаций на поле.

На 17-й минуте второго тайма Пеп Гвардиола выпустил украинца Александра Зинченко и тот спустя три минуты стал автором голевой передачи. Футболист сборной Украины покатил на де Брюйне, тот сделал навес в штрафную, Навас ожидал удара, однако мяч никого не задел и нырнул под самую штангу - 1:1.

Это стало переломным моментом. Французы занервничали и через 7 минут пропустили второй раз. Марез ударом со штрафного попал четко между игроков, стоявших в стенке, сделав счет 1:2.

На 77-й минуте Идрисса Гуйе устроил фирменное самоуничтожение ПСЖ, получив прямую красную карточку за жесткий удар сзади по ногам Илкая Гюндогана.

Оставшееся время прошло в нервной борьбе с большим количеством контактной борьбы, но забитых мячей телезрители больше не увидели.

Ответная игра пройдет через 6 дней в Манчестере.

ПСЖ Франция – "Манчестер Сити" Англия 1:2

Голы: 1:0 – 15 Маркиньос, 1:1 – 64 де Брюйне, 1:2 – 71 Марез.

ПСЖ – Навас, Кимпембе, Баккер, Маркиньос, Флоренци, Гуйе, Верратти, Паредес (Эррера, 83), Ди Мария (Данилу Перейра, 80), Мбаппе, Неймар.

Манчестер Сити – Эдерсон, Стоунз, Уокер, Рубен Диаш, Жоау Канселу (Зинченко, 61), Бернарду Силва, Гюндоган, Фоден, де Брюйне, Марез, Родри.

Предупреждения: Жоау Канселу (31), Паредес (70), Неймар (74), де Брюйне (86).

Удаление: Гуйе (77).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне испанский "Реал" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сыграл вничью с английским "Челси". Поединок на мадридском стадионе "Альфредо ди Стефано" завершился со счетом 1:1.