Команда Усика сказала, что он проиграл бой против Чисоры, – менеджер Дерека

Менеджер Дерека Чисоры Дэвид Хэй заявил, что команда Александра Усика признала его поражение в бою против британца, который состоялся 31 октября.

В интервью изданию SkySports, бывший чемпион мира рассказал, что сидел рядом с группой поддержки украинца и ее представители отдали Чисоре на несколько раундов больше, чем Александру.

"У нас с Дереком было много хороших моментов за последние годы. Самым ярким, как по мне, был финальный гонг в последнем поединке против Усика. Чисора выложился по максимуму. Я сидел рядом с командой украинца. Они посмотрели на меня и сказали: "Дерек выиграл этот бой". Они считали очки. На их записках Чисора опережал Александра на несколько раундов. В команде Усика назвали этот поединок близким, но признали, что мой подопечный победил. Я тоже так думал, но судьи приняли другое решение", – поделился своим мнением Хэй.

Напомним, что украинец победил Чисору единогласным решением судей – 117:112, 115:113, 115:113.

Как сообщал OBOZREVATEL, это позволило Усику стать обязательным претендентом на титульный поединок против Энтони Джошуа, но в следующем бою он с большой долей вероятности встретится с другим британцем – Джо Джойсом.