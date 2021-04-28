Знаменитый супертяж сказал, чем закончится бой Джошуа – Фьюри

Знаменитый супертяжеловес Крис Арреола (38-6-1, 33 KO) уверен, что поединок между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) и обладателем поясов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) завершится досрочной победой Цыганского короля.

40-летний американец думает, что Фьюри более жесткий, и намного голоднее к победам, чем Джошуа.

"Если честно, я предсказываю победу Фьюри. Я предвижу, что он нокаутирует Джошуа. Если говорить о таком парне, как Фьюри, то он главный в дивизионе, потому что вышел из низов. Я всегда говорил, что сложно встать, когда у тебя есть шелковые простыни. Сложно подняться, когда ты не обязан это делать. Ты можешь и дальше лежать. Если ты оказался в нокдауне, то можно сказать: "На х*ен это все, мне это не нужно". Фьюри считает, что ему это необходимо. В глубине души он чувствует эту потребность", – сказал Крис в интервью Youtube-каналу Tobin, перевод которого приводит xport.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира Дэвид Хэй считает, что знаменитый британский супертяж Тайсон Фьюри проиграет своему соотечественнику Энтони Джошуа, если недооценит его.

Хэй предостерег Цыганского короля от такой же ошибки, которую совершил Джошуа, недооценив в свое время Энди Руиса и потерпев первое поражение в карьере.

Бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа назначен на 24 июля в Саудовской Аравии, а в конце этого года в Великобритании состоится матч-реванш за 500 млн фунтов стерлингов.

Фьюри не дрался с тех пор, как уничтожил Деонтэя Уайлдера в их матче-реванше в феврале 2020 года.

Джошуа в декабре 2019-го взял реванш над мексиканцем Энди Руисом (33-1, 22 КО) и вернул назад чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе.