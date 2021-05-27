Новости спорта 26 мая: в матче с 22 пенальти определился победитель Лиги Европы

Испанский "Вильярреал" в серии пенальти из 22 ударов выиграл у "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы, а сборная Беларуси потерпела унизительное поражение на ЧМ по хоккею.

Кроме того, украинцы выигрывали чемпионат Европы по стрельбе, победив в финале россиян.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 26 мая. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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