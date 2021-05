Беларусь потерпела унизительное поражение на чемпионате мира по хоккею

Сборная Беларуси по хоккею сенсационно уступила Великобритании в 4-м туре группового этапа чемпионата мира, который в эти дни проходит в Риге. Подопечные Михаила Захарова проиграли главному андердогу турнира со счетом 3:4. Для команды из Объединенного королевства это стало первой победой на турнирах подобного уровня с 1962 года.

They did it!😁 @TeamGBicehockey beat Belarus tonight and got their first regulation win in the top division since 1962!👏🇬🇧 #BLRGBR #IIHFWorlds pic.twitter.com/xyLkyNZXSA