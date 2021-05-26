Беларусь потерпела унизительное поражение на чемпионате мира по хоккею

Сборная Беларуси по хоккею сенсационно уступила Великобритании в 4-м туре группового этапа чемпионата мира, который в эти дни проходит в Риге. Подопечные Михаила Захарова проиграли главному андердогу турнира со счетом 3:4. Для команды из Объединенного королевства это стало первой победой на турнирах подобного уровня с 1962 года.

They did it!😁 @TeamGBicehockey beat Belarus tonight and got their first regulation win in the top division since 1962!👏🇬🇧 #BLRGBR #IIHFWorlds pic.twitter.com/xyLkyNZXSA — IIHF (@IIHFHockey) May 26, 2021

Букмекеры перед этой игрой принимали ставки на победу Великобритании с коэффициентом 14,00 – 20,00, в то время как успех любимой команды Александра Лукашенко оценивался показателем 1,10 – 1,12.

Британские хоккеисты с первых минут захватили инициативу в матче, поведя в счете уже на 13-й минуте первого периода. По ходу встречи Беларусь уступала с разгромным счетом, но смогла сократить отставание.

Беларусь – Великобритания – 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

0:1 – 13 Кирк ()

1:1 – 29 Кодола (Бэйлен, Принс)

1:2 – 37 Дэвис (Майерс)

1:3 – 38 Кирк (О'Коннор, Дауд)

1:4 – 48 Хэммонд (Ричардсон)

2:4 – 51 Плэтт (Паре, Кодола)

3:4 - 57 Принс

Болельщики в комментариях назвали такой результат позором.

В турнирной таблице Беларусь с 4 очками опустилась на 5-е место и существенно ухудшила свои шансы на плей-офф, куда выходят лучшие 4 команды. Свою следующую встречу белорусские хоккеисты проведут 28 мая против Дании.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная Канады по хоккею впервые в истории проиграла в первых трех играх на чемпионате мира. Подопечные Жерара Галлана в первом матче сенсационно потерпели поражение от Латвии (0:2), затем уступили США (1:5), а 24 мая были слабее Германии (1:3).

Кроме того, на ЧМ, 24 мая, флаг Республики Беларусь был заменен на оппозиционный бело-красно-белый .

Замену произвели министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и председатель местного парламента Мартиньш Стакис.

Решение сменить белорусский стяг было принято в поддержку тех, кто страдает от режима Александра Лукашенко.