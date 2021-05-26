Бой с Джошуа: промоутер раскрыл поступок Усика, который "скрывали или игнорировали"

Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что если б бой между чемпионом мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) не сорвался из-за решения арбитражного суда США, он бы сорвался из-за Усика (18-0, 13 КО) . 18 мая суд удовлетворил иск Деонтея Уайлдера и обязал Тайсона провести с ним бой до 15 сентября.

Промоутер уверен, что если этого не случилось по делу Уайлдерра, это бы случилось из-за иска Усика. Украинский претендент по линии WBO готовил аналогичный судебный процесс, который "либо скрывали, либо игнорировали".

"Усик написал WBO – а впоследствии и всем заинтересованным сторонам – что они подадут в суд, если переговоры по бою продолжатся. Так что даже если бы мы выиграли арбитраж, Усик все равно подал бы на нас в суд. Было бы действие, и они искали бы другой судебный запрет, чтобы остановить подготовку к этой битве", – цитирует Уоррена The Sun.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая Эдди Хирн, промоутер Джошуа, заявил, что бой против Усика может пройти 21 или 28 августа. Для проведения поединка рассматриваются два лондонских стадиона – "Уэмбли" и домашняя арена "Тоттенхэма".

Джошуа в декабре 2019-го взял реванш над мексиканцем Энди Руисом (33-1, 22 КО) и вернул назад чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе.

Усик 1 ноября в бою за титул претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе побил британца Дерека Чисору.

12-раундовый бой в Англии на "Уэмбли Арене" завершился победой нашего соотечественника по очкам.