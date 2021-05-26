Лопес высмеял Ломаченко и пообещал нокаутировать его в реванше

Американский боксер Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) пообещал нокаутировать Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) в реванше, если такой состоится. Таким образом абсолютный чемпион мира отреагировал на слова украинца о ничьей в поединке 2020 года.

В интервью Fight Hub TV Лопес заявил, что у него заявление Ломаченко вызвало смех. По мнению американца, бой с украинцем был невероятно полезным для него.

"Я могу только посмеяться над этим. Как по мне, это человек, который никогда не мирился с поражениями. Раньше он никогда не проигрывал, тем более так, как мне. Учитывая, что я сделал и как его побил, Ломаченко остался в прошлом. В конце концов, я отнял у него сердце. Даже если мы проведем еще один бой, в этот раз я его нокаутирую. И это не просто разговоры. Поединок с бойцом такого калибра, как он, поднял меня на другой уровень", – сказал Теофимо.

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Ломаченко и Лопесом состоялся в октябре минувшего года и завершился победой американца единогласным решением судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко поднял в США флаг родного города и нарвался на ссору с американцами.