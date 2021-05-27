В историческом финале определился победитель Лиги Европы

Испанский "Вильярреал" обыграл английский "Манчестер Юнайтед" и впервые в своей истории стал победителем Лиги Европы. Финальный поединок 50-го сезона турнира после основания Кубка УЕФА и 12-го сезона после основания Лиги Европы УЕФА состоялся в Польше на городском стадионе Гданська. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти удачливее были испанцы (11:10).

Отметим, что до этого "Вильярреал" и "Манчестер Юнайтед" четыре раза встречались между собой и каждый раз итоговый счет был – 0:0.

Польский финал начался в невысоком темпе. Обе команды не спешили рисковать, подолгу разыгрывая мяч в центре поля.

Постепенно преимущество по владению мячом перешло к МЮ, однако англичанам никак не удавалось подобрать ключи к обороне соперника. "Вильярреал" первую половину тайма тоже имел очень мало моментов. Голкипер манкунианцев Девид Де Хеа нельзя сказать, что отдыхал, но и в работу вступал крайне редко.

Ситуация перевернулась на 30-й минуте. 30-летний нападающий "Вильярреала" Жерар Морено выиграл позиционную борьбу у Линделефа и после подачи со стандарта Парехо с лета переправил мяч в сетку – 1:0.

После перерыва "красные дьяволы" отдали инициативу сопернику и едва не поплатились за это вторым голом. Но несмотря на небольшой "пожар" в своей штрафной, "Манчестеру" на 55-й минуте удалось сравнять счет.

В дополнительное время зрители голов не увидели и судьба трофея решилась в серии послематчевых пенальти.

"Вильярреал" Испания – "Манчестер Юнайтед" Англия 1:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 11:10

Голы: 1:0 – 29 Жерар Морено, 1:1 – 55 Кавани.

Серия пенальти: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5, 6:6, 7:6, 7:7, 8:7, 8:8, 9:8, 9:9, 10:9, 10:10, 11:10.

Вильярреал – Рульи, Фойт (Марио Гаспар, 88), Пау Торрес, Альбиоль, Педраса (Альберто Морено, 88), Парехо, Пино (Пако Алькасер, 77), Тригерос (Мойсес Гомес, 77), Капу (Раба, 120), Бакка (Коклен, 60), Жерар Морено.

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Уан-Биссака (Мата, 120), Шоу, Байи (Туанзебе, 116), Линделеф, Бруну Фернандеш, Погба (Джеймс, 115), Мактомини (Теллес, 120), Кавани, Гринвуд (Фред, 100), Рэшфорд.

Предупреждения: Капу (54), Байи (82), Фойт (84), Кавани (113).

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая, на Олимпийском стадионе в Стамбуле состоится финальный матч Лиги чемпионов. За самый главный европейский клубный футбольный трофей поспорят "Манчестер Сити" и "Челси". Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут эту встречу.