Украина выиграла чемпионат Европы по стрельбе, разбив в финале Россию

Женская сборная Украины по стрельбе выиграла чемпионат Европы, который проходит в хорватском Осиеке. Елена Костевич, Полина Колесникова и Юлия Коростылева в финале стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров уверенно победили команду России со счетом 17:11. "Бронза" у сербских спортсменок.

36-летняя Костевич является самым титулованным членом сборной Украины. В активе черниговчанки "золото" Олимпиады в Афинах, чемпионатов мира 2002 и 2018 годов, а также чемпионатов Европы 2015,2016 годов.

Полина Колесникова - самая юная участница нашей команды. Днепрянке 24 года, а занимается она этим видом спорта с 9 лет.

Юлия Коростылева родилась 37 лет назад в Хмельницком. В 2004 и 2007 годах выигрывала командный ЧЕ по стрельбе из пневматического оружия, бронзовая призерка чемпионатов Европы 2003, 2008, 2009 годов в командном зачете. Участница Олимпиады 2004 года в Афинах (десятое место в упражнении ПП-2).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук установили исторический рекорд Европейских игр.

Лучшая команда Украины в 2018 году на соревнованиях в Минске прошла первый раунд квалификации в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров, показав результат в рекордные для Евроигр 370 очков.