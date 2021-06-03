Новости спорта 2 июня: Ребров впервые прокомментировал конфликт в 'Ференцвароше'

Сергей Ребров объяснил скандальную ситуацию в венгерском "Ференцвароше", а российским болельщикам окончательно запретили въезд в Данию на Евро-2020.

Кроме того, игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в московском "Спартаке".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 2 июня. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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