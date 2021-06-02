Ребров впервые рассказал о конфликте с руководством "Ференцвароша"

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал, что его конфликт с президентом клуба Габором Кубатовым возник из-за трансферной политики. По словам нашего соотечественника, у него возникли определенные разногласия по поводу игроков, которыми усиливается команда.

В интервью изданию Zbirna.com украинский специалист заявил, что они с владельцем венгерского гранда договорились о том, что перед приглашением новых футболистов руководство будет советоваться с Ребровым. Несмотря на это, Кубатов не сдержал слово.

"После того, как в начале года в трансферной политике "Ференцвароша" возникли определенные нюансы, я сказал президенту, что не согласен с некоторыми вещами. Считаю, что после трех чемпионских титулов, после выходов в Лигу Европы и Лигу чемпионов точно заслуживаю, чтобы перед приглашением новых игроков мое мнение было услышано. Президент меня заверил, что не будет никаких трансферов без моего согласия, а после этого клуб подписал еще одного новичка", – поделился информацией украинский тренер.

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Он подтвердил, что обсуждал со своим агентом Шандором Варгой эту ситуацию, но отметил, что речь не шла о расторжении контракта с "Ференцварошем", несмотря на то, что об этом сообщал президент клуба.

"Я, конечно же, отреагировал на эту ситуацию и в беседе со своим агентом Шандором Варгой сказал, что так дальше работать не буду. Слов о том, что разрываю контракт, ухожу – не было. Я попросил менеджера передать это руководителю клуба только для того, чтобы мы встретились и за круглым столом решили все вопросы. Прошло уже почти четыре месяца, но встреча так и не состоялась, хотя президент не раз говорил журналистам, что хочет со мной поговорить", – подытожил Ребров.

Напомним, что соглашение украинца с венгерским грандом действует до лета 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что наш соотечественник может вернуться в киевское "Динамо", поработав перед этим в ОАЭ.