Беринчик рассказал, как подрался с тремя нарядами полиции

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Бокс
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Денис Беринчик

Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик (15-0, 9 КО) признался, что однажды повздорил с полицейскими. Представитель легкого веса рассказал, что два года назад угодил в неприятную ситуацию, в результате чего были вызваны сразу три наряда правоохранителей.

Об этом сам Беринчик рассказал в эфире передачи "Где логика?" на Новом канале. По словам боксера, его с кем-то перепутали, что и привело к драке с полицейскими.

Денис Беринчик

"Это произошло где-то два года назад, а недоразумение у меня получилось с ребятами из правоохранительных органов. Меня с кем-то перепутали. А я на своей территории, у себя на районе, уверен в себе, и слишком много говорил. В конце концов, пришлось им меня немного "угомонить". Полиции было довольно много – три наряда. И они едва со мной справились. А я каюсь, простите, больше такого не повторится", – рассказал Денис.

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Денис Беринчик и Анатолий Анатольевич

Напомним, Денис Беринчик владеет поясом Всемирной боксерской организации (WBO) International, который успешно защитил уже пять раз. В своем последнем бою 33-летний уроженец Краснодона нокаутировал чилийца Хосе Санчеса.

Артем Лобов и Денис Беринчик

24 июля боксер намерен провести поединок на голых кулаках против бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Артема Лобова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Беринчик рассказал, что 2 мая стал участником перестрелки в Дарницком районе Киева. По его словам, он стал свидетелем драки молодых парней, которых ему пришлось разнимать.

Один из них выстрелил в нескольких человек, а затем сбежал. В результате были госпитализированы три человека.

Новый каналДенис Беринчик