Беринчик рассказал, как подрался с тремя нарядами полиции

Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик (15-0, 9 КО) признался, что однажды повздорил с полицейскими. Представитель легкого веса рассказал, что два года назад угодил в неприятную ситуацию, в результате чего были вызваны сразу три наряда правоохранителей.

Об этом сам Беринчик рассказал в эфире передачи "Где логика?" на Новом канале. По словам боксера, его с кем-то перепутали, что и привело к драке с полицейскими.

"Это произошло где-то два года назад, а недоразумение у меня получилось с ребятами из правоохранительных органов. Меня с кем-то перепутали. А я на своей территории, у себя на районе, уверен в себе, и слишком много говорил. В конце концов, пришлось им меня немного "угомонить". Полиции было довольно много – три наряда. И они едва со мной справились. А я каюсь, простите, больше такого не повторится", – рассказал Денис.

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Напомним, Денис Беринчик владеет поясом Всемирной боксерской организации (WBO) International, который успешно защитил уже пять раз. В своем последнем бою 33-летний уроженец Краснодона нокаутировал чилийца Хосе Санчеса.

24 июля боксер намерен провести поединок на голых кулаках против бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Артема Лобова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Беринчик рассказал, что 2 мая стал участником перестрелки в Дарницком районе Киева. По его словам, он стал свидетелем драки молодых парней, которых ему пришлось разнимать.

Один из них выстрелил в нескольких человек, а затем сбежал. В результате были госпитализированы три человека.