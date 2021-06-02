Шевченко раскрыл детали подготовки сборной Украины к Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что сейчас его подопечные находятся не в лучших физических кондициях из-за больших нагрузок перед Евро-2020. Несмотря на это, он отметил важность положительного результата в контрольном поединке против Северной Ирландии, который состоится 3 июня.

Во время пресс-конференции перед матчем Андрей Николаевич отметил, что обсуждал с подопечными ничейный результат в товарищеском матче против Бахрейна (1:1). Он считает, что украинцам необходимо улучшить свои действия в завершении атак.

"Мы говорили с ребятами по поводу результата после игры с Бахрейном. Любой матч национальной команды – огромная ответственность. Итог будет влиять на рейтинг, очень важно побеждать для общей уверенности. Особенно в таких матчах, где мы создали достаточно моментов для победы. К сожалению, у нас страдает реализация. Надеюсь, мы этот компонент подтянем к чемпионату Европы. Ответственность за результат должна быть. Но мы понимали, что команда находится под определенными физическими нагрузками", – цитирует слова Шевченко официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

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Андрей Николаевич заявил, что собирается дать своим подопечных несколько дней отдыха перед стартом Евро-2020.

"Мы не готовим сборную к товарищеским матчам, а через нагрузку готовим к официальным. Пройденный и запланированный нами объем работы должен быть выполнен. За четыре-пять дней до официальных поединков команда получит достаточно отдыха, чтобы быть готовой к Евро-2020. Пока же мы должны воспользоваться моментом и подготовиться через товарищеские игры. Поэтому где-то будет несвежесть, усталость", – поделился деталями подготовки к чемпионату Европы Шевченко.

Напомним, что на групповом этапе наша национальная команда встретится с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шевченко определился с окончательным составом сборной Украины на Евро-2020. В заявку вошли 26 футболистов.