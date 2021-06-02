"Вест Хэм" хочет отправить Ярмоленко в Россию – СМИ

Полузащитник сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко может оказаться в московском "Спартаке". Лондонский "Вест Хэм", цвета которого защищает наш соотечественник, пытается включить футболиста в сделку по трансферу чешского полузащитника Алекса Крала.

Такими данными располагает интернет-портал westhamfans.org. Англичане готовы выложить за Крала 14 миллионов фунтов (16,2 млн евро). В то же время "Вест Хэм" рассчитывает сбить цену на 8 миллионов благодаря включению в сделку 31-летнего Ярмоленко.

В то же время утверждается, что сам украинец может стать огромной проблемой для "Спартака", ведь по нынешнему контракту с "молотобойцами" он получает 133 тысячи евро в неделю. Кроме того, известно, что в сборную Украины не вызываются игроки из российского первенства.

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Отметим, что в минувшем сезоне Ярмоленко страдал от травм. Он провел 24 матча за "Вест Хэм" во всех турнирах, забив три мяча и отдав пять голевых передач. Контракт украинца с лондонским клубом действует до лета 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, лондонский "Челси" близок к трансферу защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Ильи Забарного. По данным СМИ, победители Лиги чемпионов готов выложить за 18-летнего футболиста 12 миллионов евро.

В то же время стало известно, что наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу не намерен отпускать молодого игрока.