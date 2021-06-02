Агент Ярмоленко прокомментировал слухи о переходе украинца в "Спартак"

Агент украинского полузащитника "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий заявил, что переход нашего соотечественника в "Спартак" невозможен. Ранее в СМИ появилась информация о том, что лондонский клуб может обменять нашего соотечественника на игрока москвичей.

В комментарии изданию Zbirna.com представитель украинца поставил точку в этом вопросе.

"Вариант с переходом Андрея Ярмоленко в российский клуб даже не может обсуждаться. Точка", – заявил Шаблий.

Отметим, что контракт нашего соотечественника с "Вест Хэмом" действует до лета 2022 года, а его трансферная стоимость составляет 4 миллиона евро. Он перешел в клуб в 2018-м, но так и не сумел стать твердым игроком "основы".

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Ярмоленко часто сталкивался с травмами, из-за которых надолго выпадал из игры. В минувшем сезоне он принял участие в 15 матчах английской Премьер-лиги, выйдя в стартовом составе только в одном из них. В активе украинца только 1 ассист в АПЛ. Он также отметился 3 голами и 4 результативными передачи в поединках английских кубков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что Ярмоленко может вернуться в "Динамо". Стало известно, за какую сумму "Вест Хэм" готов продать нашего соотечественника.